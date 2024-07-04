نواب: مخرجات الحوار الوطني أولوية في دور الانعقاد الأخير لمجلس الشيوخ

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن دور الانعقاد الرابع للمجلس شهد حراكا برلمانيا واسعا سواء فى الأداء التشريعي أو الرقابي.

وقال النواب، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن دور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ من الفصل التشريعي الأول تضمَّن مناقشة عدد كبير من التقارير البرلمانية الخاصة بعدد من الملفات المهمة، فضلا عن مناقشات العديد من طلبات المناقشة والاقتراحات برغبة التى تم الرد عليها من قبل الحكومة سواء فى الجلسات العامة للمجلس أو اللجان البرلمانية.

وأشار النواب إلى أهمية المناقشات التى شهدتها الجلسات الخاصة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى، وكذلك اعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2024-2025، لافتين إلى أن دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس الشيوخ سيكون بمثابة ترجمة للعديد من مخرجات الحوار الوطني.

قالت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، إن المجلس كان حاضرا في التداعيات الخطيرة داخل الأراضي الفلسطينية، وقطاع غزة، لافتة إلى أن المجلس خصص جلسة طارئة لمناقشة هذه الأحداث وشارك فيها جميع النواب من مختلف الاتجاهات.

توطيد العلاقات البرلمانية المصرية مع برلمانات العالم

وأشارت النائبة سماء سليمان إلى أن مجلس الشيوخ حرص على توطيد العلاقات البرلمانية المصرية مع كثير من برلمانات العالم، وذلك من خلال استقبال الوفود البرلمانية من مختلف دول العالم، والمشاركة في العديد من المحافل الدولية من بينها جلسات الاتحاد البرلمان الدولي، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، البرلمان الأفريقي، المنتدى التحضيرى لمجموعة البريكس، البرلمان العربى، برلمان البحر المتوسط، الاتحاد البرلمانى العربى، المؤتمر العالمى للنساء البرلمانيات.

وشددت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ على أهمية استكمال الدور النيابي لمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس من عمر الفصل التشريعي الأول.

تركيبة نيابية أثرت الحياة السياسية في مصر

وأكد النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس، أن المجلس يتميز بأعضائه من أصحاب الكفاءات والخبرات، علاوة على التمثيل السياسي للأحزاب داخل الغرفة الثانية للبرلمان وتواجد الشباب والسيدات، قائلا إن هذه التركيبة استطاعت إثراء الحياة النيابية للغرفة الثانية للبرلمان، فالنقاش هادئ ومتزن ولا يخلو من الانتقاد لبعض الوزارات لإصلاح الأوضاع وتحقيق طموحات المواطنين.

وأوضح النائب طارق تهامي إلى أن الدراسات البرلمانية التي ناقشها مجلس الشيوخ كان لها أثر كبير في إصدار توصيات مهمة تم إرسالها للحكومة للتعامل معها، لافتا إلى أن ذلك يتماشى مع الحقوق الدستورية والقانونية المكفولة لمجلس الشيوخ بموجب اختصاصاته.

متابعة برنامج الحكومة الجديدة أولوية لمجلس الشيوخ

وأكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس سيشهد حراكا كبيرا لعدة أسباب، أهمها متابعة الخطوات التى تتخذها الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي في ضوء برنامجها الحكومي، وكذلك التعامل مع بعض مخرجات الحوار الوطني لا سيما في القصايا التي تخص المرأة والمجتمع، ومن بينها التعديلات المزمع تقديمها حول قانون الولاية على أموال القصر الحالي، نظرا لكثير من العراقيل والمشكلات التي تهدد كيان كثير من الأسر بعد وفاة عائلها وهو الأب.

وأوضحت عفيفي أن أعضاء مجلس الشيوخ سيكونون حريصين على متابعة الخطوات التي ستتخذها الحكومة لدعم القطاع الخاص والاستثمار والتنمية في مصر، لا سيما وأن المجلس يضم كثيرا من الكفاءات في هذا الملف.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن أجندة المجلس في دور الانعقاد المقبل ستشهد كثيرا من الحراك، في إطار الدور الذي يلعبه البرلمان لدعم الجمهورية الجديدة، وهو ما يحقق التكامل بين البرلمان بغرفتيه والأجهزة التنفيذية بالدولة.