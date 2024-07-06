تعرف على نموذج تسجيل الرغبات في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نموذج تسجيل الرغبات للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحة أن هذه النوعية من المدارس حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، وتعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب.

المناهج الدراسية

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- الالتحاق بسوق العمل مباشرة.

- الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

- الالتحاق بالمعاهد الفنية.

- الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- الحصول على الزي المدرسي مجانًا.

يمكن الاطلاع على النموذج من هنا.