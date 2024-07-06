رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تعرف على نموذج تسجيل الرغبات في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

كتب:

كريم روماني
02:07 ص | السبت 06 يوليو 2024
مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نموذج تسجيل الرغبات للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحة أن هذه النوعية من المدارس حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، وتعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب.

المناهج الدراسية 

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- الالتحاق بسوق العمل مباشرة.

 - الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

- الالتحاق بالمعاهد الفنية.

- الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

 - الحصول على الزي المدرسي مجانًا.

يمكن الاطلاع على النموذج من هنا.

اقرأ المزيد:

زيادة أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات التكنولوجية للعام الدراسي المقبل

تنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل الدراسة بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

«مدبولي»: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب على متطلبات سوق العمل

رئيس الوزراء: الجامعات التكنولوجية تسهم في تطوير قطاع الصناعة
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.