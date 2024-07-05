بعد تسلل «هاكرز» لـ شركة OpenAI.. هل تعرض شات جي بي تي للاختراق؟

تمكن أحد المتسللين من اختراق أنطمة المراسلة الداخلية لشركة OpenAI، وقام بسرقة تفاصيل خاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للشركة، وحصل على تفاصيل من المناقشات بين الموظفين عن أحداث في منتدى عبر الإنترنت حيث تحدث الموظفون عن أحدث تقنيات OpenAI.

وبحسب مصادر داخل الشركة فقد حذر بعض موظفي OpenAI، من قيام بعض الدول مثل الصين، باستغلال تلك الهجمات لسرقة تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، وأثار الحادث تساؤلات حول طريقة الشركة في التعامل مع الأمن الرقمي، خاصة مع وجود انقسامات داخل الشركة بشأن المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي.

هل وصل المتسللين إلى شات جي بي تي؟

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المتسللين لم يتمكنوا من الوصول للأنظمة التي تقوم وراء روبوت الدردشة ChatGPT، بينما أثار ليوبولد أشنبرينر، مدير البرنامج الفني لشركة OpenAI مخاوف أمنية مع مجلس إدارة الشركة، بعد اكتشاف نقاط ضعف داخلية يستغلها المتسللين لاختراق الشركة.

انقسامات ومشاكل في الشركة

وتعد تلك التسريبات ضمن سلسلة من المشاكل التي تواجهها OpenAI مؤخرًا، بالإضافة إلى الصراع الذي واجهه سام ألتمان الرئيس التنفيذي للشركة مع مجلس الإدارة، خاصة أنه أقيل من منصبه ثم عاد مرة أخرى.

وكانت الشركة قد شهدت استقالة العديد من الباحثين في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي، بسبب خلافات حول مفهوم «التوافق الفائق»، الذي يهدف إلى إيجاد طرق للتحكم البشري في الذكاء الاصطناعي.