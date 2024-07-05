طلة ملكية.. سعر فستان زفاف نجوى كرم يبهر متابعيها

إطلالة مختلفة ومميزة للمطربة نجوى كرمت جذبت الأنظار، عقب ظهورها بفستان زفاف أبيض طويل، وحرصت النجمة اللبنانية على مشاركة صورها عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأمر الذي أثار عددا من التساؤلات حول سعر الفستان الذي أكسبها ظهورا ملكيا وكأنها أميرة.

إطلالة نجوى كرم في حفل زفافها يبهر المتابعين

فستان أبيض من الستان مزود بزيل طويل، وشعر منسدل على كتفيها، هكذا ظهرت النجمة نجوى كرم عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت على إطلالتها بفستان حفل زفافها قائلة: «أعلني حبك لا تخافي ربك حللو» لتنهال عليها العديد من التعليقات: «ألف مبروك لشمس الأغنية اللبنانية»، «أجمل عروس ألف مبروك».

كما شاركت النجمة مايا دياب هذه الإطلالة عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» لتهنأ نجوى كرم بزفافها قائلة: «تعوا نغني للقمر وناخد أحلى صور.. شو بتتمنى نعملا الليلة عرسا بحفلها.. ألف مبروك».

سعر فستان نجوى كرم في حفل زفافها

وجاء سعر فستان زفاف النجمة نجوى كرم وفقًا لموقع «zooek» ما يقرب من 1140 جنيها إسترالينيا، ما يعادل نحو 70 ألف جنيه مصري.

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نجوى كرم، هو ألبوم «كاريزما»، والذي طرحت فيه نحو 7 أغاني، حرصت خلالها على التنوع لمواكبة جيل الشباب، وجاءت الأغاني على النحو التالي «زعلك صعب، بحبك حب، وإني اشتقتلو، 10 دقائق، مغرومة بحالي، كاريزما».

من هو زوج نجوى كرم؟

يمكن استعراض بعض المعلومات عن زوج نجوى كرم على النحو التالي: