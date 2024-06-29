رقم صادم.. سعر فستان ابنة مفيدة شيحة في عقد قرانها

خطفت ابنة الإعلامية مفيدة شيحة الأنظار في عقد قرانها، إذ ظهرت بفستان أبيض بدون أكمام، له زيل طويل يكسب إطلالتها جمالا، مع شعر أصفر ينسدل على كتفيها، وميكب خفيف.

وارتدت منة الله ابنة مفيدة شيحة فستانا أبيض من الستان في عقد قرانها، وبالبحث عن سعره تبين وفقا لموقع «vinted»، أنه يعادل نحو 384198.22 جنيه مصري.

عقد قران ابنة مفيدة شيحة

عُقد القران داخل مسجد محمد علي بالقلعة، وحرصت مفيدة شيحة على الاحتفال بابنتها على طريقتها الخاصة، ونشرت فيديو عبر حسابها على «إنستجرام»، وهي ترقص مع ابنتها وخطيبها، مُعبرة عن فرحتها الشديدة بهذه المناسبة.

وعلى غرار ذلك، يمكن استعراض بعض المعلومات عن منة الله الابنة الوحيدة للإعلامية مفيدة شيحة، وفقا لصفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام»، ويمكن استعراضها على النحو التالي: