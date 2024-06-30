5 معلومات عن عمر الدهماني زوج نجوى كرم.. «جمعتهما قصة حب طويلة»

خلال إحيائها حفلا غنائيا على أحد مسارح رومانيا، أعلنت الفنانة نجوى كرم عن زواجها، الأمر الذي قابله جمهورها بحالة من الحب والسعادة، وبدأ البعض يبحث عن هوية زوجها عمر الدهماني، ونستعرض فيما يلي 5 معلومات عن زوج نجوى كرم، بعد إعلانهما الزواج بشكل رسمي.

إعلان زواج نجوى كرم

بفستان أبيض، يظهر جمالها وأناقتها، ظهرت نجوى كرم رفقة زوجها عمر الدهماني، عبر فيديو نشره الإعلامي «نيشان» عبر صفحته الخاصة على موقع «x»، وهي تمسك بيد زوجها بكواليس أحد حفلاتها الغنائية برومانيا، وعلق عليه قائلا: «عمر ونجوى».

قصة حب طويلة بين عمر الدهماني، صاحب الـ43 عامًا، وزوجته نجوى كرم، فهو إماراتي الجنسية ويُعد ضمن أبرز رجال الأعمال المشهورين في الإمارات، خاصة وأنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عمر سالم الدهماني، ومن بينها إحدى الشركات المختصة بالإنتاج الفني، وفق تصريحات تلفزيوينة سابقة.

من هو عمر الدهماني

لم يكن ارتباط عمر الدهماني من نجوى كرم، هو الأول له، بل تزوج مرتين ولديه ولدان، لكن هذا لم يكن عائقا بين الثنائي، إذ عاشا قصة حب طويلة قبل أن يتم إعلان ارتباطهما رسميًا في إحدى حفلات نجوى كرم في رومانيا، وانهالت تعليقات المباركة لهما بعد الإعلان، ومنها: «أحلى ثنائي»، «شكلهم كتير حلو مع بعض»، «ألف مبروك.. كتير حلوين».