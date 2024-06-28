حضور جماهيري كبير في حفل نجوى كرم بمهرجان موازين 2024 (صور)

سجلت «شمس الأغنية العربية» الفنانة اللبنانية نجوى كرم أعلى وأكبر نسبة حضور جماهيري في مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024، في مسرح ساحة «النهضة» في الرباط.

وأشعلت نجوى كرم أجواء حفل موازين، وسط تفاعل الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء والتفاعل والهتاف لها، طوال وصلتها الغنائية التي امتدت على مدار الساعتين تقريبًا، تنقلت فيها بين أغنياتها المتنوعة على أنغام فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو إيلي العليا، متصدرة «ترند» مجموعة من منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة في المغرب.

وقدّمت «نجوى» مع دخولها إلى المسرح أمام الجمهور أغنية «ما بستغرب»، التي تهديها دائمًا إلى الشعب المغربي، والملك محمد السادس، وهي من كلماتها وألحان وسام الأمير، وسط تفاعل الجمهور بها مما جعلها تعيدها مرة أخرى في الأغنيات الختامية للحفل الأسطوري في موازين هذا العام.

وشارك إلى جانبها في السهرة الغنائية مساء أمس الخميس، الفنان المغربي حفيظ الدوزي.