حياة كريمة تعيد تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم الفئات الفئات الأولى بالرعاية، فلم تكتف بتقديم الدعم الإنساني فقط، بل تمتد جهودها لتشمل عمليات تطوير شاملة في قرى الريف المصري.

تأهيل المنازل للأسر الأكثر احتياجا

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، تطويرعدد من المنازل في محافظة الفيوم، للأسر الأكثر احتياجًا، من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري، إذ تولي اهتمامًا خاصًا للمنازل المتهالكة، وتعمل على إعادة تأهيلها، سواء من خلال بناء أسقف خرسانية أو خشبية بديلاً عن الأسقف المصنوعة من جريد النخل أو القش، لحماية السكان من العوامل الجوية القاسية مثل الأمطار والبرد في الشتاء والحرارة الشديدة في الصيف.

الوصول إلى الفئات كافة

وأكدت المؤسسة في بيان سعيها الدائم، للوصول إلى كافة الفئات المستحقة للدعم، والتركيز على تحسين البنية التحتية وإنشاء المباني الخدمية، بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا.