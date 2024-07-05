افتتاح مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء.. 30 فيلما من 4 دول

انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء AGFF، من داخل متحف الإسكندرية القومي، على مدار 3 أيام بدءًا من اليوم حتى يوم 7 يوليو، تحت شعار «سينما من أجل العدالة المناخية».

وقالت نور حازم، مديرة المهرجان إن الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء، تحمل رسالة مهمة لبيئتنا التي ظلمتها سلوكياتنا الخاطئة، وعدم وعينا بخطورة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع.

نشر الوعي البيئي للجميع

وأضافت في كلمته بحفل الافتتاح، أننا تحملنا مسؤولية نشر الوعي البيئي للجميع، ولكن بحثنا عن أفضل طريقة فوجدنا أن الفن بتأثيره الناعم هو السبيل الذي سيدعم التغيير الواجب لنشر القضايا البيئية الهامة وفهم التحول العادل والعدالة مناخية.

وتابعت: «قررنا أن نكون نافذة للمبدعين والمواهب الشبابية وإشراكهم في رسالتنا البيئية، من خلال ورش عمل تدريبية شارك فيها فنانين من الشباب السكندري، بمساعدة شركاء من البحر المتوسط، لتشجيع دور الفنانين لترك أثر مجتمعي يساعد على حراك إجتماعي تجاه التحول الأخضر».

وأضافت، أن الدورة الأولى إنطلقت بمشاركة أكتر من 30 فيلما قصيرا، منهم الساخر، الرسوم المتحركة، والوثائقي من عده دول مصر، المغرب، العراق، والجزائر، وهذا يؤكد أن قضية التغيرات المناخية تؤثر على الجميع وعلينا أن نعي لهذا جيدا دون استثناء.

وتابعت: «في الدورة الأولى لا نستطيع أن ننسى أرضنا المحتلة في دولة فلسطين وما يعيشوه أشقاءنا في قطاع غزة، من حرب قاسية لا تعرف الإنسانية».

وطالبت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح أشقاءنا في قطاع غزة، مؤكده أن الحروب التي يشهدها العالم لها تأثير خطير على زيادة أزمة التغيرات المناخية العالمية التي نعيشها جميعا بلا استثناء.