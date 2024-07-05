صورة ميسي و«الرضيع» لامين يامال في حوض الاستحمام تثير الجدل.. ما القصة؟

واحدة من أغرب الصدف، التقطتها الكاميرات للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عام 2007، أثناء حمله طفل رضيع، اتضح بعد ذلك أنه أصبح نجم المنتخب الإسباني الحالي.

الصورة التي يرجع تاريخها إلى 16 عاما، أثناء جلوس ميسي واضعا طفل صغير بين يديه، اضتح من خلالها أن «الأخير» هو اللاعب يامين يامال، كان قد نشرها منير النصراوي، والد اللاعب، منذ سنوات عبر حسابه بمنصة تبادل الصور «إنستجرام»، وكان ليونيل ميسي في بدايته ويداعب الطفل.

آمال جماهير برشلونة من ميسي إلى يامال

وتضع جماهير برشلونة الإسباني آمالا كبيرة على لامين يامال، رغبة في تعويض نجمهم ليونيل ميسي؛ إذ أن هناك بعض التشابه بين اللاعبين، فكلاهما يلعب بالقدم اليسري وتربيا في أكاديمية «لاماسيا»، قبل أن يصعدا للفريق الأول.

تاريخ الصورة يرجع إلى ديسمبر 2007

وأكدت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن تاريخ الصورة يرجع إلى شهر ديسمبر عام 2007، وآنذاك كان يبلغ عمر النجم الإسباني المغربي الأصل، 6 أشهر فقط.

وكانت صورة ميسي مع الرضيع يامال في ديسمبر 2007، عندما كان عمر الطفل الإسباني من أصول مغربية، 6 أشهر فقط، واللاعبان لديهما العديد من الصور معا في تدريبات «لا ماسيا»؛ إذ يعتبر النجم الإسباني أن ميسي هو اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم.