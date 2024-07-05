رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

صورة ميسي و«الرضيع» لامين يامال في حوض الاستحمام تثير الجدل.. ما القصة؟

كتب:

أنس سعد
07:33 م | الجمعة 05 يوليو 2024
ميسي ولامين يامال

ميسي ولامين يامال

واحدة من أغرب الصدف، التقطتها الكاميرات للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عام 2007، أثناء حمله طفل رضيع، اتضح بعد ذلك أنه أصبح نجم المنتخب الإسباني الحالي.

الصورة التي يرجع تاريخها إلى 16 عاما، أثناء جلوس ميسي واضعا طفل صغير بين يديه، اضتح من خلالها أن «الأخير» هو اللاعب يامين يامال، كان قد نشرها منير النصراوي، والد اللاعب، منذ سنوات عبر حسابه بمنصة تبادل الصور «إنستجرام»، وكان ليونيل ميسي في بدايته ويداعب الطفل.

آمال جماهير برشلونة من ميسي إلى يامال

وتضع جماهير برشلونة الإسباني آمالا كبيرة على لامين يامال، رغبة في تعويض نجمهم ليونيل ميسي؛ إذ أن هناك بعض التشابه بين اللاعبين، فكلاهما يلعب بالقدم اليسري وتربيا في أكاديمية «لاماسيا»، قبل أن يصعدا للفريق الأول.

تاريخ الصورة يرجع إلى ديسمبر 2007

وأكدت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن تاريخ الصورة يرجع إلى شهر ديسمبر عام 2007، وآنذاك كان يبلغ عمر النجم الإسباني المغربي الأصل، 6 أشهر فقط.

وكانت صورة ميسي مع الرضيع يامال في ديسمبر 2007، عندما كان عمر الطفل الإسباني من أصول مغربية، 6 أشهر فقط، واللاعبان لديهما العديد من الصور معا في تدريبات «لا ماسيا»؛ إذ يعتبر النجم الإسباني أن ميسي هو اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم.

اقرأ المزيد:

سر وضع لاعب منتخب إسبانيا لامين يامال شعار 3 دول على حذائه

عفرتو «جنن» جماهير برشلونة في المدرجات.. من إمتى لامين يامال بيغني راب؟

كيفية مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا في يورو 2024

القنوات المجانية الناقلة لمباراة إسبانيا وجورجيا في ثمن نهائي بطولة يورو 2024
بقلم أنس سعد