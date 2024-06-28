القنوات المجانية الناقلة لمباريات دور الـ16 من بطولة يورو 2024

بعد مباريات دور المجموعات، التي تضم 24 فريقًا في 6 مجموعات، صعد منها 16 منتخبًا إلى دور ثمن نهائي بطولة يورو 2024، من المقرر أن تبدأ غدًا السبت مباراتان بين سويسرا وإيطاليا، وبين ألمانيا والدنمارك.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن حكام مواجهتي السبت في دور الـ16 من يورو 2024، موضحًا أنّ الحكم البولندي سيمون مارشينياك، يدير لقاء سويسرا مع إيطاليا، في تمام السابعة مساء.

ويبحث عشاق كرة القدم، عن القنوات المجانية الناقلة لمباريات دور الـ16 من يورو 2024، وهو ما يوفره التقرير التالي.

3 قنوات مجانية لمتابعة مباريات اليورو

1- قناة «RTL CERMANY»

- القمر: إسترا سات.

- التردد: 10832 H.

2- قناة ZDF

- القمر: إسترا سات.

- التردد 11382 H.

3- قناة «IRIB TV»

- القمر: أنتيل سات.

- تردد: 11555 V.

وفضلاً عن القنوات المجانية الناقلة لمباريات دور الـ16من يورو 2024، يمكن مشاهدة مباريات اليورو يورو 2024 بوسيلتين مدفوعتين، الأولى ستكون في تطبيق «TOD»، والأخرى ستكون عبر خدمة «beIN Connect».

المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من يورو 2024

- المجموعة الأولى: ألمانيا - سويسرا.

- المجموعة الثانية: إسبانيا وإيطاليا.

- المجموعة الثالثة: إنجلترا، الدنمارك وسلوفينيا.

- المجموعة الرابعة: النمسا، فرنسا وهولندا.

- المجموعة الخامسة: رومانيا، بلجيكا وسلوفاكيا.

- المجموعة السادسة: البرتغال، تركيا وجورجيا.

مباريات ثمن النهائي

- ألمانيا ضد الدنمارك.

- إسبانيا ضد جورجيا.

- إيطاليا ضد سويسرا.

- إنجلترا ضد سلوفاكيا.

- فرنسا ضد بلجيكا.

- النمسا ضد تركيا.

- رومانيا ضد هولندا.

- البرتغال ضد سلوفينيا.