القنوات المجانية الناقلة لمباراة إسبانيا وجورجيا في ثمن نهائي بطولة يورو 2024

عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة إسبانيا ضد جورجيا، بثمن نهائي بطولة يورو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء، ومن المتوقع أن تضمن المباراة صراعًا قويًا بين المنتخبين، إذ يضم كل منتخب كوكبة من النجوم الأقوياء، القادرين على تحقيق الفوز لمنتخبهم.

ويبحث الملايين من محبي كرة القدم، عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة إسبانيا وجورجيا، وهو ما سنوضحه في السطور التالية:

تعد شبكة قنوات beIN SPORTS، هي الناقل الحصري، لمباراة إسبانيا وجورجيا، في بطولة يورو 2024 ويمكن متابعة البث المباشر للمبارة، في تمام الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1 Max، بضبط التردد كالآتي:

التردد: 10810.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

ولكن هناك بعض القنوات التي قررت نقل المباراة بالمجان، لإتاحة الفرصة أمام عشاق كرة القدم لمشاهدة المباراة:

قناة «RTL CERMANY»

القمر: إسترا سات.

التردد: 10832 H.

قناة ZDF

القمر: إسترا سات.

التردد 11382 H.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع:

حراسة المرمى: سيمون.

الدفاع: كارفاخال - لو نورماند - لابورت - كوكوريلا.

الوسط: بيدري - فابيان رويز- رودري.

الهجوم: لامين يامال - موراتا - نيكو ويليامز.

تشكيل منتخب جورجيا المتوقع