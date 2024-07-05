7 عادات خاطئة تجنبها قبل الذهاب إلى العمل.. «هتتعبك وتقلل إنتاجك»

التمتع بتركيز عالٍ وطاقة ونشاط من أهم الأشياء التي يحتاجها الشخص في بداية يومه العملي؛ حتى تزداد قدرته الإنتاجية، وبالتالي إحراز التقدم في حياته المهنية، ولأن الروتين اليومي يؤثر على مدى تمتع الشخص بالنشاط أو ضعف الهمة، فنستعرض في السطور التالية بعض الأخطاء التي يجب تجنبها قبل الذهاب إلى العمل لضمان يوم مثمر.

7 عادات خاطئة تجنبها قبل الذهاب للعمل

وبحسب ما ورد على موقع «New Trader U»، فإن العادات الخاطئة التي يجب تجنبها قبل الذهاب إلى العمل، تتمثل في:

1. الاستيقاظ متأخرا

يعد الاستيقاظ متأخرا أحد أسوأ الأخطاء التي تفسد يومك؛ فالنوم لساعات قليلة أو كثيرة زيادة عن اللازم يؤثر سلبا على تركيزك وطاقتك، ما يعيق قدرتك على إنجاز مهامك بكفاءة؛ لذا حدد وقتا كافيا للنوم، واحرص على الالتزام به، حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع كي يعتاد جسمك الأمر.

2. تجاهل وجبة الإفطار

تعد وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، لكونها تزود جسمك بالطاقة اللازمة لأداء مهامك بكفاءة، لذا تناول وجبة إفطار صحية غنية بالبروتين والألياف، مثل البيض أو الشوفان أو الفواكه مع المكسرات.

3. تصفح منصات التواصل الاجتماعي

يمكن لمنصات التواصل الاجتماعي أن تضيع وقتك وتشتت انتباهك عن مهامك؛ لذا تجنب تصفح منصات التواصل الاجتماعي خلال ساعة على الأقل من بدء عملك.

أهمية التخطيط والعمل في بيئة منظمة

4. عدم التخطيط ليومك

يساعدك التخطيط ليومك على تحديد أولوياتك وإدارة وقتك بكفاءة، لذا خصص بعض الوقت في الصباح لكتابة قائمة بالمهام التي ترغب في إنجازها خلال اليوم.

5. العمل في بيئة غير منظمة

تؤثر الفوضى على تركيزك وتعيق إنتاجيتك، لذا خصص بعض الوقت لتنظيم مكان عملك، وتأكد من توفير كل ما تحتاجه ليكون في متناول يدك.

6. تعدد المهام

يعتقد بعض الأشخاص أنه بإمكانهم إنجاز مهام متعددة في الوقت نفسه، لكن ذلك يؤثر سلبا على جودة عملهم، ويقلل من كفاءتهم، لذا من الأفضل أن تركز على إنجاز مهمة واحدة في كل مرة.

7. عدم أخذ فترات راحة

من المهم أخذ فترات راحة قصيرة خلال يوم العمل، للحفاظ على تركيزك وطاقتك، ومارس رياضة المشي أو التمارين الرياضية الخفيفة كل ساعة أو ساعتين.