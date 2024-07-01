6 عادات خاطئة تجنبها عند الاستيقاظ من النوم.. تسبب الخمول والتوتر

تحذيرات عديدة أطلقها مجموعة من الخبراء بشأن عادات صباحية خاطئة يقوم بها البعض عند الاستيقاظ من النوم، تسبب معاناتهم طول اليوم من الكسل والخمول، فضلًا عن الإصابة بالصداع والتوتر.. فما هي تلك العادات الخاطئة؟

وحول العادات الصباحية التي ينبغي تجنبها عند الاستيقاط، نستعرضها في التقرير التالي وفق ما ذكره موقع New Trader U:

عادات صباحية تسبب الخمول

القفز من السرير: من العادات الخاطئة التي يفعلها البعض عند الاستيقاظ من النوم، ما يؤدي إلى الشعور بالهبوط والدوار وانخفاض ضغط الدم، لذا ينبغي الجلوس على حافة السرير لبضع ثواني قبل النهوض.

لا تتناول القهوة

تناول القهوة في الصباح: يجب الإقلاع عن تلك العادة الخاطئة التي يفعلها الكثيرين كونها تسبب الغثيان والصداع على مدار اليوم.

عدم تنظيف الأسنان: يعتاد البعض عدم غسل الأسنان عند الاستيقاظ من النوم ما يتسبب في إصابتهم بالتهاب اللثة ونزيف الأسنان.

تصفح السوشيال ميديا: من العادات الخاطئة التي يفعلها البعض فور الاستيقاظ من النوم، ما يتسبب في الإصابة بالتوتر والقلق.

تجنب تناول الحلويات