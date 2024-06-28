مع موسم الإجازات.. احذر 7 عادات خاطئة في الفنادق قد تعرضك للغرامة

مع حلول موسم الإجازات وبدء فصل الصيف، يزداد الإقبال على السفر والنزول في الفنادق لقضاء عطلة مميزة وجميلة، لكن التواجد في مثل هذه الأماكن يحتاج إلى احترام قواعدها وشروطها حتى لا يتعرض النزيل للغرامة أو يتورط في مشكلات هو في غنى عنها.

7 عادات خاطئة تجنبها خلال تواجدك في الفندق

ولتجنب حدوث مثل هذه المشكلات أو التعرُّض لغرامات وقضاء وقت ممتع، يمكن الإشارة إلى 7 عادات خاطئة يجب تجنبها خلال التواجد في الفندق، حسب ما ورد على صحيفة «Dailymail»، وهي:

1. اصطحاب المناشف عند مغادرة الفندق:

قد يظن البعض أنّ أخذ المناشف الفاخرة من الفندق كذكرى أمر مقبول، لكن هذا تصرف خاطئ تمامًا؛ فالمناشف مملوكة للفندق، ويجب إعادتها عند المغادرة.

2. إتلاف ممتلكات الفندق:

سواء كان ذلك كسر كوب أو إتلاف أثاث الغرفة، فإن أي ضرر تلحقه بممتلكات الفندق يلزمك بدفع تعويضًا.

3. إزعاج النزلاء الآخرين:

احترم راحة نزلاء الفندق الآخرين، وتجنب إصدار أصوات مرتفعة، لا سيما في ساعات الليل المتأخرة.

4. التدخين في أماكن ممنوعة:

تعد العديد من الفنادق خالية من التدخين؛ لذا تأكد من الالتزام بالقواعد المعمول بها وتجنب التدخين داخل الغرفة أو في الأماكن العامة.

5. طهي الطعام في الغرفة:

غالبًا ما تحظر الفنادق طهي الطعام داخل الغرف، وذلك لخطر الحرائق وللحفاظ على نظافة الغرف.

6. ترك القمامة في كل مكان:

احرص على وضع القمامة في سلة المهملات المخصصة لها، وتجنب رميها على الأرض أو في الممرات.

7. سوء استخدام مرافق الفندق:

لا تسيئ استخدام مرافق الفندق مثل حمامات السباحة أو الجاكوزي، واحترم قواعد الاستخدام المحددة من قِبل الفندق.

نصائح لقضاء وقتًا ممتعًا في الفندق