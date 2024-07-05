انخفاض أسعار المانجو اليوم بنسبة 20% في الإسماعيلية.. تبدأ من 20 جنيها للمستهلك

انطلق موسم حصاد المانجو في الإسماعيلية في شهر يونيو، ويستمر حتى نهاية أغسطس، فيما يستمر حصاد الأصناف الأجنبية حتى نهاية أول شهر أكتوبر، وفي الفترة الأخيرة زاد حجم المحصول الموجود في الأسواق ما أدى إلى انخفاض أسعارها مقارنة ببداية الموسم.

أسعار المانجو السكري اليوم

وانخفضت أسعار المانجو اليوم في أسواق الإسماعيلية في أول جمعة بشهر يوليو مقارنة بشهر يونيو الماضية بنسبة وصلت إلى 20% تقريبًا، مع زيادة إنتاج محصول السكري الأبيض.

وقال إبراهيم صالح أحد مزارعي المانجو في منطقة التعاون بمحافظة الإسماعيلية، إن أسعار المانجو اليوم سجلت 28 جنيهًا للسكري الأبيض للمستهلك، وما يقرب من 20 جنيهًا للتجار في المزارع المختلفة.

وأضاف «صالح» في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار المانجو من المتوقع أن تنخفض أكثر خلال الفترة المقبلة.

أسعار المانجو اليوم.. الزبدة بـ20 جنيها

أما سعر المانجو من صنف الزبدة فهو 20 جنيهًا للمستهلك، ويباع في المزارع بـ15 جنيها بحسب جودة الصنف وحجم الثمرة، بحسب محمد سعد أحد تجار المانجو في سوق المستقبل لتجارة الفاكهة والخضروات بالجملة.

وقال سعد إن الأصناف الموجودة في الأسواق الفترة الحالية، هي: «السكري الأبيض، البلدي، الزبدة»، وخلال أيام ستظهر باقي الأصناف: «العويس والفص والسكري الممتاز والصديقة والنعومي».