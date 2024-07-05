أسعار المانجو في سوق العبور.. العويس تتراجع 7 جنيهات للكيلو

أعلنت منصة سوق العبور الإلكترونية على الإنترنت تحديثا جديدا في أسعار المانجو بسوق العبور اليوم الجمعة 5-7-2024، إذ تراجعت نحو 7 جنيهات في الكيلو بالنسبة للجملة في حالة الشراء من سوق العبور بالكرتونة، وتراوح سعر كيلو المانجو العويس من 20 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

وفرة في محصول المانجو

ووفق بيان سابق لشعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، فإن أسعار المانجو ستنخفض خلال الأسابيع المقبلة مع كثرة المعروض من المحصول في الأسواق، وكلما دخلنا في منتصف الموسم كان المعروض كثيرًا، خاصة أن جميع المزارعين ليس لديهم أي شكاوى من محصول المانجو وأن الإنتاج جيد ووفير.

أسعار المانجو في سوق العبور

ونستعرض في التقرير التالي أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم الجمعة 5-7-2024 في سعو العبور، ويكون البيع داخله بسعر الجملة أي يمكن الشراء بالكرتونة أو القفص من الفاكهة والخضروات وهي كالتالي:

- مانجو عويس من 20 إلى 37 جنيهًا.

- مانجو هندي من 18 إلى 39 جنيهًا.

- مانجو تيمورمن 17 إلى 37 جنيهًا.

- مانجو زبدية من 15 إلى 23 جنيهًا.

- مانجو بلدي من 15 إلى 23 جنيهًا.

- مانجو فونس من 15 إلى 40 جنيهًا.

- مانجو فص من 40 إلى 70 جنيهًا.

- مانجو دبشة من 15 إلى 27 جنيهًا.

- مانجو صديقة من 17 إلى 23 جنيهًا.

- مانجو جولك من 17 إلى 23 جنيهًا.

- مانجو سكري من 17 إلى 25 جنيهًا.

- مانجو بيض العجل من 15 إلى 27 جنيهًا.

- مانجو سنارة من 15 إلى 27 جنيهًا.

- مانجو فجر كلان من 15 إلى 20 جنيهًا.