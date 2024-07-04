أسعار المانجو اليوم الخميس 4-7-2024 بسوق العبور.. «السكري بـ17 جنيها»

يستقبل سوق الجملة بمدينة العبور أطنانا من أنواع المانجو المختلفة (بلدي- زبدية- تيمور- الفونس)، لذا تشهد أسعار المانجو اليوم الخميس 4-7-2024 استقرارا في حركة البيع والشراء.

أسعار المانجو اليوم الخميس 4-7-2024

ونظرا لأن سوق الجملة بالعبور، أحد أسواق الجملة الشهيرة، فإنه يشهد يوميا إقبالا كبيرا من التجار و المواطنين لشراء احتياجتهم من اللفاكهة والخضروات، وذلك بسعر الجملة، لذا تعتبر أسعار المانجو اليوم الخميس أقل سعرا في سوق العبور للجملة، وجاءت على النحو التالي:

- كيلو المانجو العويس يتراوح بين 25 و30 جنيهًا.

- كيلو المانجو الهندي يتراوح بين 18 و22 جنيهًا.

- كيلو المانجو التيمور يتراوح بين 18 و30 جنيهًا.

- كيلو الزبدية يتراوح بين 17 و21 جنيهًا.

- كيلو البلدي يتراوح بين 15 و18 جنيهًا.

- كيلو فونس يتراوح بين 20 و30 جنيهًا.

- كيلو المانجو الفص يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

- كيلو المانجو صديقة يتراوح بين 18 و22 جنيهًا.

- كيلو جولك بين يتراوح بين 18 و22 جنيهًا.

- كيلو سكري يتراوح بين 17 و25 جنيهًا.

- كيلو المانجو دبشة يتراوح بين 17 و21 جنيهًا.

- كيلو المانجو العويس يتراوح بين 30 و35 جنيهًا.

- كيلو بيض العجل يتراوح بين 18 و20 جنيهًا.

- كيلو سنارة يتراوح بين 18 و20 جنيهًا.