أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأربعاء 3-7-2024

شهدت أسعار المانجو اليوم الثلاثاء 2-7-2024 ، استقرارا واضحا في أسواق الجملة بالعبور، نظرًا لوجود أطنان كثيرة من جميع أنواع المانجو الطازجة التي تصل يوميًا إلى السوق، من جميع المحافظات، خاصة محافظة الإسماعلية الشهيرة بزراعة محصول المانجو، في ظل توافر المحصول بشكل كبير هذا الموسم.

المانجو اليوم الأربعاء 3-7-2024 في سوق العبور

ويشهد سوق الجملة في العبور، إقبالا كبيرا يوميا من جانب المواطنين لشراء احتياجتهم بأسعار الجملة، أو من جانب التجار، الذي يعتبر السوق هو الموزع الرئيسي للفاكهة والخضروات في القاهرة الكبرى، وعدد من المحافظات المجاورة، وعن أسعار المانجو اليوم الأربعاء فجاءت على النحو التالي:

- كيلو المانجو الفص بين 40 و70 جنيهًا.

- كيلو الزبدية بين 17 و19 جنيهًا.

- كيلو المانجو التيمور بين 18 و24 جنيهًا.

- كيلو البلدي بين 15 و18 جنيهًا.

- كيلو المانجو دبشة بين 17 و21 جنيهًا.

- كيلو المانجو صديقة بين 11 و21 جنيهًا.

- كيلو سكري بين 19 و25 جنيهًا.

- كيلو المانجو العويس بين 30 و35 جنيهًا.

- كيلو جولك بين 18 و20 جنيهًا.

- كيلو بيض العجل بين 18 و20 جنيهًا.

- كيلو سنارة بين 18 و20 جنيهًا.

- كيلو فونس بين 20 و30 جنيهًا.

- كيلو المانجو الهندي بين 18 و24 جنيهًا.