«ساوث ميد».. مشروع جديد بالساحل الشمالي يوفر مليون و600 ألف فرصة عمل

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على مشروع جديد بالساحل الشمالي يوفر مليون و600 ألف فرصة عمل، تحت عنوان «ساوث ميد»، موضحًا أنّ المشروع يضم مارينا دولية لليخوت والسفن السياحية.

التفاصيل الكاملة لمشروع «ساوث ميد»

في السطور التالية، ترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة للمشروع، وفقًا لتقرير مركز المعلومات المنشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، وهي كالآتي:

- 1.6 تريليون جنيه مبيعات متوقعة.

- 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة.

- يوفر مشروع «ساوث ميد» تريليون جنيه استثمارات بالمشروع.

- مساحة المشروع 23 مليون متر مربع.

- يقع المشروع بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170 غرب الإسكندرية.

- يضم مارينا دولية لليخوت والسفن السياحية.

- يجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية.

- يعزز مشروع «ساوث ميد» تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقارية المصرية.

شراكة استثمارية جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص

ونوه التقرير إلى أنّ المشروع يقع في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وهو بشراكة استثمارية جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص، وجرى الإعلان عنه مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الشريك في المشروع من القطاع الخاص.