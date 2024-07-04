«الجبلي» يطالب الحكومة بإعداد خريطة زراعية جديدة وتشجيع الاستثمارات

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة عليها مسئولية كبيرة في ظل التحديات الكبيرة التى تواجه البلاد، مشيرا إلى ضرورة الإعداد الجيد لمواجهة تلك التحديات، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تخفيف العبء عن المواطنين

وأشار الجبلي في تصريحات له اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، تضمنت في مقدمتها تخفيف العبء عن المواطنين في الفترة المقبلة وتحسين مستوى الخدمات، مشددًا على ضرورة التعامل مع ذلك الملف باعتباره أهم ملف أمام الحكومة الآن، وذلك لتخفيف معاناة المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن نجاح الحكومة في تحقيق ذلك الأمر، يرتبط بنجاحها في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، بشكل دائم وليس مؤقت، وهو ما يتطلب من الحكومة رؤية وخريطة جديدة تتضمن سياسات اقتصادية جديدة من شأنها تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير، مؤكدا أن زيادة الاستثمارات تدفع عجلة التنمية للأمام بشكل سريع، وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسن مستوى المعيشة.

أهمية قطاع الزراعة

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن قطاع الزراعة يعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالبلاد إن لم يكن أهمها، نظرا لارتباطه بتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية التى تواجهه مثل التغييرات المناخية، مضيفا، ذلك القطاع يحتاج من الحكومة الجديدة تطويره بالشكل الذى يحقق احتياجات البلاد.

وأكد الجبلي، نتمنى من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، إعادة هيكلة قطاعات الزراعة وتسهيل خطوات الاستثمار الزراعي، وسرعة إنهاء ميكنة الخدمات، وإعداد خطة زراعية لمصر، تتضمن خريطة لاحتياجاتنا من المحاصيل سواء المطلوبة محليا أو للتصدير، وتحقيق التوازن بها، إلي جانب العمل على تشجيع التصنيع الزراعي وتذليل أي معوقات أمامه، والتوسع في الإنتاج الحيواني.

وأضاف: «أيضًا لابد من تكثيف جهود البحث العلمي في مجال الزراعة والتنسيق مع القطاع الخاص في ذلك الملف، بما يضمن تحقيق نتائج جيدة وسريعة في التوصل إلى أصناف وسلالات ذات إنتاجية أكثر وجودة أفضل».