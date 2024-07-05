السيد نصير قاهر الغرب.. أول مصري وعربي يحقق الذهب واحتفاء خاص من أمير الشعراء

بدأ السيد نصير مشوار حصد الذهب لمصر فى دورة الألعاب الأولمبية فى أمستردام عام 1928، ثم استمر الأبطال فى تحقيق المزيد من الميداليات الذهبية، وكانت فريال أشرف آخر من يصعد على منصات التتويج محققة المركز الأول ليعزف السلام الوطنى على مرأى ومسمع ملايين البشر فى أولمبياد طوكيو 2020، التى أقيمت عام 2021 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

عشق لعبة رفع الأثقال محققا أولى ألقابه بحسم بطولة القطر المصري

رحلة طويلة بدأت منذ 96 عاماً، تستحق أن نعيش بعض تفاصيلها مع 8 أبطال حققوا لمصر الميداليات الذهبية واحدة تلو الأخرى.

ولد فى أغسطس عام 1905 فى طنطا، عشق لعبة رفع الأثقال، محققاً أولى بطولاته المحلية عندما حسم بطولة القطر المصرى، لينقل تألقه من الصعيد المحلى إلى العالمى بعدما فرض سيطرته على دورة الألعاب الأولمبية فى أمستردام عام 1928 واستطاع تحقيق الفوز بالميدالية الذهبية فى وزن خفيف الثقيل برقم 355.5 فى مجموع رفعات الضغط والخطف والنتر. وتسبب تتويج السيد نصير بالميدالية الذهبية الأولمبية الأولى فى تاريخ مصر والعالم العربى فى الاهتمام باللعبة وزيادة انتشارها على مستوى مصر، بعدما ذاع صيت البطل الأولمبى. ووصل الأمر إلى كتابة أحمد شوقى شعراً للبطل السيد نصير، وكتب أمير الشعراء قصيدة بعنوان «شرفاً نُصير ارفع جبينك عالياً».

وكتب أمير الشعراء عن البطل الأولمبى الذهبى:

يا قاهِرَ الغَربِ العَتيدِ مَلَأتَهُ.. ثَناء مِصرَ عَلى الشِفاهِ جَميلا

قَلَّبتَ فيهِ يَداً تَكادُ لِشِدَّةٍ.. فى البَأسِ تَرفَعُ فى الفَضاءِ الفيلا

إِنَّ الَّذى خَلَقَ الحَديدَ وَبَأسَهُ.. جَعَلَ الحَديدَ لِساعِدَيكَ ذَليلا

أبطال من ذهب

حققت مصر 8 ميداليات ذهبية طوال تاريخ مشاركاتها فى دورات الألعاب الأولمبية المختلفة، وبدأ حصد أول ميدالية من المعدن النفيس منذ 96 عاماً، وتعد لعبة رفع الأثقال هى المنجم الذى كان سبباً فى رفع راية مصر عالية خفّاقة فى سماء العديد من دول العالم.