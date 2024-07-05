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وزير التعليم: حصلت على دورات تدريبية في جامعات كثيرة بينها هارفارد

كتب:

منتصر سليمان
10:08 م | الجمعة 05 يوليو 2024
الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الجديد

الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الجديد

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، اهتمامه العميق بالتعليم الأونلاين والتعليم المدمج منذ حوالي 10 أو 12 سنة، وهو ما تجلى في سفره إلى الولايات المتحدة، وحصوله على دورات تدريبية في جامعات عالمية مرموقة مثل هارفارد.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «من حوالى 10 أو 12 سنة كان عندي اهتمام قوي بالتعليم الأونلاين، والتعليم المدمج، والتغير الكبير في التعليم، ولما بدأت تحصل التغيرات في التعليم، سافرت أمريكا وحصلت على دورات تدريبية في جامعات كثيرة مثل هارفارد».

وتابع «عبد اللطيف»: «من ضمن التجربة وجدت أن هناك جامعات أون لاين،  كان هذا الأمر جديد في ذلك التوقيت، وعملت دراسات في جامعة الأونلاين عشان أتعلم عشان اعرف أنقل التجربة دي لأولادي، وأنا عندي أولاد متخرجين من أكبر الجامعات في العالم».

 

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