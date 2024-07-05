بالأبيض.. جمهور «حماقي» ينتظر حفلته على أحد شواطئ بورسعيد

شهد شاطىء غرب بورسعيد تكدسا كبيرا لجمهور الفنان محمد حماقي في انتظار حفلته، المقررة مساء اليوم، بإحدى القرى السياحية.

الجمهور بالزي الأبيض

وارتدى جمهور الفنان محمد حماقي الملابس البيضاء، وسط تنظيم من إدارة الحفل وانتشار لمختلف الخدمات خاصة الأمنية.

فيما بلغت أسعار تذاكر الحفل من خلال موقع «تذكرتي»، 3 فئات، وهم الفئة الأولى VIP High Tables بمبلغ 4 آلاف جنيه، والثانية 500 جنيه، والثالثة 350 جنيها.

حماقي يطرب الجمهور بأشهر أغانيه

ومن المنتظر أن يقدم محمد حماقي أشهر أغانيه، ومنها «أحلى حاجة فيكي ولا ملامة وزيها مين، ولا ملام، ومن البداية، وهوه دا حبيبي، وجمالها استثنائي، وأم الدنيا، وأدرنالين، وقلبي حبك جدا جدا، ولمون نعناع، وحبيت المقابلة».

واستعرض منظموا الحفل شروط دخول الحفلة على شاطئ بورسعيد منها الدخول بالملابس البيضاء فقط.

يذكر أن الفنان محمد حماقي قد أحيا حفلات أخيرة منها حفل ضمن فعاليات مشروع ليالي مصر الغنائية، باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، والتي لاقت نجاحا وإقبالا كبيرا من الجمهور.