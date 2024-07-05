تفاصيل حفل محمد حماقي في بورسعيد.. الدخول بالزي الأبيض فقط

يستعد المطرب محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي، اليوم الجمعة، داخل إحدى القرى السياحية في بورسعيد.

أسعار تذاكر حفل محمد حماقي ببورسعيد

وطرحت الشركة المنظمة للحفل، التذاكر عبر موقع «تذكرتي»، وانقسمت الأسعار إلى 3 فئات، كالتالي:

الفئة الأولى VIP High Tables بمبلغ 4 آلاف جنيه.

الفئة الثانية Fanpit بمبلغ 500 جنيه.

الفئة الثالثة Regular بمبلغ 350 جنيها.

ووضعت الشركة المنظمة، عددا من الشروط لحضور الحفل، وهي كالتالي:

- دخول الحفل بالزي الأبيض فقط.

- الأطفال فوق سن 10 سنوات يحتاجون لتذكرة كاملة.

- لا يوجد تبديل أو استرجاع للتذاكر بعد شرائها.

- لا يسمح بدخول الأطعمة والمشروبات.

تفاصيل حفل محمد حماقي

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي باقة متنوعة من أشهر أغانيه، ومنها «زيها مين، ولا ملامة، ومن البداية، وأحلى حاجة فيكي، وهوه دا حبيبي، وجمالها استثنائي، وأم الدنيا، وأدرنالين، وقلبي حبك جدا جدا، ولمون نعناع، وحبيت المقابلة»، وغيرها.

حفل حماقي بمشروع ليالي مصر

يذكر أن محمد حماقي، كان قد أحيا حفلا غنائيًا، يوم الجمعة الماضي، على هامش فعاليات مشروع «ليالي مصر» الغنائية، في ستاد الدفاع الجوي «30 يونيو» بالقاهرة الجديدة.

وكان هذا الحفل ضمن فعاليات مشروع «ليالي مصر»، الذي تقدمه شركتي المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.