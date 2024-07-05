رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا ضمن «ليالي مصر» في بورسعيد اليوم

كتب:

بسمة شطا
07:01 ص | الجمعة 05 يوليو 2024
محمد حماقي

محمد حماقي

يستعد الفنان محمد حماقي مساء اليوم الجمعة، لإحياء واحدة من حفلات مشروع ليالي مصر وذلك في محافظة بورسعيد، التي سيقدم خلالها عددا كبيرا من أغانيه المميزة.

حفل محمد حماقي اليوم

وليست هذه المرة الأولى التي يقدم خلالها الفنان محمد حماقي حفلًا ضمن مشروع حفلات ليالي مصر، إذ افتتح المشروع بحفل غنائي في القاهرة بحضور جماهيري كبير.

مشروع حفلات ليالي مصر

ومشروع حفلات ليالي مصر تواصل من خلاله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعدة الترفيه والترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم عدد من الحفلات بها.

ويعد مشروع حفلات ليالي مصر استكمالًا للعديد من المشروعات والمبادرات التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال السنوات الماضية، لدعم وتطوير صناعة الترفيه والحفاظ على ريادة مصر في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري.

اقرأ المزيد:

محمد حماقي يفتتح حفل مشروع «ليالي مصر» بأغنية «نفسي أبقى جنبه»

لقطات من حفل محمد حماقي في «ليالي مصر».. شكر «المتحدة» وأعلن موعد ألبومه الجديد

محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا في بورسعيد 5 يوليو المقبل

أجواء مبهرة في حفل محمد حماقي بمشروع «ليالي مصر»
بقلم بسمة شطا