محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا ضمن «ليالي مصر» في بورسعيد اليوم

يستعد الفنان محمد حماقي مساء اليوم الجمعة، لإحياء واحدة من حفلات مشروع ليالي مصر وذلك في محافظة بورسعيد، التي سيقدم خلالها عددا كبيرا من أغانيه المميزة.

حفل محمد حماقي اليوم

وليست هذه المرة الأولى التي يقدم خلالها الفنان محمد حماقي حفلًا ضمن مشروع حفلات ليالي مصر، إذ افتتح المشروع بحفل غنائي في القاهرة بحضور جماهيري كبير.

مشروع حفلات ليالي مصر

ومشروع حفلات ليالي مصر تواصل من خلاله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعدة الترفيه والترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم عدد من الحفلات بها.

ويعد مشروع حفلات ليالي مصر استكمالًا للعديد من المشروعات والمبادرات التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال السنوات الماضية، لدعم وتطوير صناعة الترفيه والحفاظ على ريادة مصر في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري.