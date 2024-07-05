بعد ترشيحه لدور «سفاح التجمع».. حسن الرداد في جلسة تصوير بـ«لوك مختلف»

خضع الفنان حسن الرداد لجلسة تصوير جديدة، ظهر فيها بلوك مُختلف، وطريقة تصوير مُختلفة كثيرا عن ما كان يشاركه مع جمهوره في السابق، وذلك عقب ترشيحه لتجسيد شخصية «سفاح التجمع».

المشاعر الجيدة تجذب النتائج الإيجابية فقط

وقال حسن الذي بدا جادا للغاية في تِلك الصور، التي ظهر فيها بالأسود: «المشاعر الجيدة تجذب النتائج الإيجابية فقط».

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حسن الرداد يشارك في مهرجان العلمين

وأعلن مهرجان العلمين، منذ ساعات، مشاركة الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، في فعاليات مهرجان العلمين بدورته الثانية، لأول مرة، التي تشهد تنوعا فنيا كبيرا وعروضا ثقافية ومسرحية، وفعاليات للطفل من خلال مهرجان «نبتة»، بجانب مهرجان الرياضة والطعام.

وكشفت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين على منصة «فيسبوك»، عن موعد العرض المسرحي للفنانين حسن الرداد وإيمي سمير غانم بعنوان «التلفزيون»، ويقام على مدار 3 أيام، في الفترة من 8 حتى 10 أغسطس المقبل.