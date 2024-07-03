حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة شقيقه «فادي» بكلمات مؤثرة: «توأم روحي»

أحيا الفنان حسن الرداد الذكرى السنوية لوفاة شقيقه فادي من خلال نشر صورته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

دعاء حسن الرداد لشقيقه في ذكرى وفاته

وقال حسن الرداد: «الذكرى الـ 21 لوفاة أخويا وحبيبي فادي الرداد اللي مهما تكلمت عنه وعن أدبه وأخلاقه وقربه من ربنا مش هديه حقه، كان توأم روحي، كان الأخ والأب والابن ورفيق رحلة الحياة من الطفولة حتى الشباب، لكن للأسف هذه الرحلة الجميلة لم تكتمل، وانتهت في بداية مرحلة الشباب لكنها إرادة ربنا سبحانه وتعالى.

وتابع «الرداد»: «مهما فاتت السنين لم تغيب عنى لحظة واحدة دايمًا شايفك قدامى وعايش على ذكرياتنا الجميلة وسامع صوتك، وفاكر خفة دمك وضحكتك الصافية اللي طالعة من القلب.. هفضل فاكرك يا حبيبي لآخر يوم في عمري لغاية ما أشوفك تاني في الجنة إن شاء الله، أرجو الدعاء لأخي فادي الرداد».

آخر أعمال حسن الرداد

وكان آخر أعمال الفنان حسن الرداد بطولته لمسلسل محارب في الموسم الرمضاني الماضي، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وهو من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد سيد بشير.