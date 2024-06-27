رومانسية حسن الرداد وإيمي سمير غانم تشعل مواقع التواصل: «أحلى ثنائي فني»

علاقة حب من نوع خاص جمعت بين الفنانين إيمي سمير غانم وحسن الرداد في كل مرة يطلان فيها على جمهورهما، إذ كان آخر ظهور لهما في أحد اللقاءات التليفزيونية، يتميز بالبهجة ويطغى عليه السعادة، وهو ما سبب حالة من البهجة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين كتبوا تعليقات كثيرة تعبر عن فرحتهم لرؤية الثنائي خاصة أنّ «إيمي» لم تظهر كثيرا منذ وفاة والديها.

«نجمة كوميدية من نوع مختلف دخلت قلوب كل الناس، بس دخلت قلبي أنا وقعدت، رحبوا معايا ترحيب مليان بالتحيز والحب، بزوجتي العزيزة الفنانة إيمي سمير غانم»، بهذه الكلمات قدم الفنان حسن الرداد زوجته للجمهور في أحد اللقاءات التليفزيونية، وبملامح مليئة بالحب أمسك يديها ويظل يصقف لها فَرِحًا وابتهاجًا بوجودها معه، مما أثار إعجاب الحضور.

ولعب الثنائي في أثناء اللقاء لعبة معرفة كلمات الأغاني، ليمازح «الرداد» زوجته قائلا إنه يعلم أنها لا تستطيع معرفة الأسماء، وأظهر أنه محايدا مع جميع اللاعبين لكنها عندما عرفت أسماء الأغاني، لم يتمالك نفسه وظل يرقص فرحًا مرددًا اسمها، ليغني لها أغنية الفنان صابر الرباعي «أجمل نساء الدنيا» قائلا: «خدني الغرام لحكاية حب حلوة عيشت بيها شوفت فيها أجمل حياة».

إيمي تغني «سلامتها أم حسن» لحسن الرداد

وأشعلت الفنانة إيمي سمير غانم المسرح، وهي تغني للفنان حسن الرداد: «سلامتها أم حسن»، ليعجب الجماهير بهذا الحب الممزوج بالصداقة القوية داخل الوسط الفني، ومع تداول مقاطع الفيديو المختلفة للبرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت التعليقات بـ«أحلى ثنائي في الوسط الفني بنحبكم»، «يا رب الحياة السعيدة ليكم».

قصة حب إيمي سمير غانم وحسن الرداد

بدأت قصة حب الثنائي منذ عام 2009، عندما رآها الفنان حسن الرداد أول مرة وهو يصور مع والدتها الفنانة دلال عبد العزيز مسلسل «ابن الأرندلي»، حتى جمع «الرداد» وإيمي سمير غانم، فيلم زنقة الستات عام 2015، ليكونا ثنائيًا ناجحًا استطاع أنّ يخطف الجمهور، وتُوجت قصة حبهما بالزواج في نوفمبر عام 2016.