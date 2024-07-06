أوكلاند منافس الأهلي المحتمل يبحث عن الصعود للأدوار النهائية بتشاثام

يحل أوكلاند سيتي، حامل لقب دوري أبطال أوقيانوسيا، ضيفا على نظيره كامبريدج على ملعب «جون كيرخوف بارك» بالجولة الرابعة لبطولة «كأس تشاثام»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

فوز أوكلاند منافس الأهلي المحتمل على هاميلتون

ويدخل أوكلاند سيتي، حامل لقب دوري أبطال أوقيانوسيا، منافس الأهلي المصري، المحتمل في بطولة «فيفا إنتركونتيننتال» التي ستقام نهاية العام الجاري، مباراة كامبريدج، بالفوز على نظيره هاميلتون واندررز، بهدفين مقابل هدف في لفاء جمع بين الفريقين على ملعب «كيويتيا ستريت».

وفي المقابل، حجز كامبريدج، بطاقة التأهل للمرحلة الرباعة من بطولة «كأس تشاثام»، بالفوز على نظيره باي أولمبيك، بنتيجة في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «أولمبيك بارك».

وبناء على قرعة بطولة «فيفا إنتركونتيننتال» التي اعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، سيلتقي النادي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا، أوالعين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا، أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، والفائز من المواجهة سيلتقي في قبل نهائي البطولة، الفائز من لقاء باتشوكا المكسيكي بطل كأس الكونكاكاف، مع بطل كوبا ليبرتادوريس، الذي لم يُحسم بعد.