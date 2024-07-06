أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور.. الكيلو بكام؟

سجلت أسعار البطاطس اليوم السبت 6 يوليو 2024 في سوق العبور، استقرارا، حيث تتوفر جميع المنتجات من الخضروات بشكل جيد في سوق العبور، وتتراوح أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور ما بين 12 إلى 17 جنيها للكيلو.

أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور

استقرت أسعار البطاطس اليوم السبت في سوق العبور، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الخضراوات اليوم السبت 6-7-2024 بمختلف أنواعها، وفقاً لآخر تحديثات أسعار سوق العبور.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

- تتراوح أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور، ما بين 12 إلى 17 جنيها للكيلو.

- أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور ما بين 5 إلى 10 جنيهات للكيلو.

- أسعار البصل اليوم في سوق العبور ما بين 4.5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

- أسعار الكوسة اليوم في سوق العبور ما بين 5 إلى 12 جنيها للكيلو.

سعر الجزر اليوم

- أسعار الجزر اليوم في سوق العبور ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو.

- أسعار الفاصوليا اليوم في سوق العبور ما بين 14 إلى 20 جنيها للكيلو.

- أسعار الباذنجان البلدي اليوم في سوق العبور ما بين 4 إلى 8 جنيهات للكيلو.

- أسعار فلفل رومي بلدي اليوم في سوق العبور ما بين 8 إلى 12 جنيهات للكيلو.