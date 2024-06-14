شهدت أسعار البطاطس اليوم الجمعة 14-6-2024 في سوق العبور حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار البطاطس والخضراوات في الأسواق، وفقا لبوابة سوق العبور لتجارة الجملة والتجزئة.

أسعار الخضروات اليوم

تراوح سعر كيلو البطاطس من 9 إلى 16 جنيها.

تراوح سعر كيلو الطماطم من 2.5 إلى 6.5 جنيه.

بلغ سعر كيلو البصل من 4.5 إلى 8.5 جنيه.

وصل سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 13 جنيها.

سجل سعر كيلو الفاصوليا من 9 إلى 15 جنيها.

جاء سعر كيلو الباذنجان البلدي من 8 إلى 11 جنيها.

بلغ سعر كيلو فلفل رومي بلدى من 8 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو خيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات.

سجل سعر كيلو بامية من 15 إلى 30 جنيها.

تراوح سعر كيلو ورق عنب بلدى من 20 إلى 35 جنيها.