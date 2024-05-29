أسعار البطاطس اليوم الأربعاء 29-5-2024 في سوق العبور

أعلنت المنصة الرسمية لسوق العبور، أسعار البطاطس ومجموعة من أصناف الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 29-5-2024، ويتراوح سعر البطاطس في سوق العبور ما بين 6 إلى 9 جنيهات للجملة، وتصل للمستهلك بـ12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم

«الوطن» تنشر أسعار البطاطس والخضراوات في سوق العبور اليوم على النحو التالي:

- يتراوح سعر الطماطم بين 2 : و4.5 جنيه.

- سعر ورق العنب البناتي بين 16 و24 جنيهًا.

- سعر البصل بين 4.5 و6.5 جنيه.

- سعر الكوسة بين 8 و11 جنيها.

- يتراوح سعر الجزر بين 3 و5 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 7 و14 جنيهًا.

- سعر الباذنجان البلدي بين 9 و14 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 10 و17 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

- سعر خيار صوب بين 5 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار البلدي بين 5 و10 جنيهات.

- سعر الملوخية بين 5 و9 جنيهات.

- يتراوح سعر القلقاس بين 20 و22 جنيهًا.

- سعر البطاطا بين 6 و11 جنيها.

- يتراوح سعر الثوم بين 35 و45 جنيهًا.

- سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال البلدي بين 5.5 و6.5 جنيه.

- سعر برتقال سكري بين 5 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 6.5 و9 جنيهات.

- سعر اليوسفي بين 4 و11 جنيها.

- يتراوح سعر العنب بناتي أصفر من 16 إلى 28 جنيهًا.

- سعر العنب بناتي أحمر من 16 إلى 28 جنيهًا.