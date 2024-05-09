أسعار الخضار والفاكهة اليوم في سوق العبور.. البطاطس بـ11 جنيها

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 9-5-2024، إذ سجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 3.5 جنيها، وتراوح سعر كيلو البصل بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 9-5-2024، وفق آخر تحديثات لموقع سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات اليوم

- تراوح سعر كيلو الطماطم اليوم بين 3.5 و5.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 و11 جنيها.

- فيما تراوح سعر كيلو البصل بين 5 و9 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الكوسة من 4 إلى 9 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الجزر بين 2.5 إلى سعر 4 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 7 و15 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 3 و7 حنيهات.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 3 و8 جنيهات.

- سعر الباذنجان الأبيض بين 3 و7 جنيهات.

- تراوح سعر الفلفل الرومي البلدى بين 5 و13 جنيها.

- سجل سعر الفلفل الرومي صوب بين 5 و13 جنيها

- تراوح سعر الفلفل الحامى البلدي بين 5 و8 جنيهات

- تراوح سعر الفلفل الألوان بين 22 إلى 26 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

- تراوح سعر خيار صوب من سعر 3.5 إلى 6.5 جنيه.

- سعر كيلو الخيار بلدى من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو القلقاس من 19 إلى 21 جنيها.

- تراوح سعر البسلة بين 16 و20 جنيها.

- تراوح سعر السبانخ بين 5 و6 جنيهات.

- تراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الثوم من 18 إلى 32 جنيها.

- سجل سعر كيلو البطاطا من 5 إلى 13 جنيها

أسعار الفاكهة في سوق العبور

- سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي من 4.5 إلى 7.5 جنيه.

- سجل الكيلو البرتقال بسرة من 12 إلى 20 جنيها.

- سجل سعر اليوسفى من 3.5 جنيه إلى 12 جنيها.

- سجل سعر كيلو التفاح الأمريكي ما بين 60 إلى 100 جنيه

- سجل سعر الليمون البلدي بين 15 و21 جنيها.

- كما سجل سعر الكانتلوب بين 8 و18 جنيها.

- تراوح سعر بطيخ 1 من 8 إلى 10كيلو بين 56 و70 جنيها.

- تراوح سجل سعر الموز من 9 إلى 15 جنيها.

- سجل سعر الكيلو المستورد من الموز ما بين 20 و40 جنيها.

- سجل سعر العنب الرومي الأحمر من 11 إلى 14 جنيها.

- تراوح سعر الأفوكاتو من 60 إلى 120 جنيها.