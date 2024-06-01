أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور.. كم يسجل الكيلو الآن؟

تشهد أسعار البطاطس اليوم السبت 1-6-2024 في سوق العبور، حالة من الاستقرار، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين والتجار أسعار الخضروات بشكل يومي من أجل التعرف على مستجدات أسعارها.

أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور، وفقاً لآخر تحديث أعلنه الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتتراوح أسعار البطاطس في سوق العبور من 6 جنيهات إلى 17 جنيها للكيلو الواحد «سعر بيع جملة».

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات اليوم «سعر بيع للمستهلك»، كالتالي:

- سعر كيلو البطاطس يتراوح بين 2 إلى 6 جنيهات.

- سعر كيلو البصل يتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

- سعر كيلو الكوسة يتراوح بين 8 إلى 14 جنيهاً.

- سعر كيلو الفاصوليا يتراوح بين 9 إلى 15 جنيهاً.

- سعر كيلو الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 إلى 15 جنيهاً.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي يتراوح بين 9 إلى 15 جنيهاً.

- سعر كيلو الباذنجان الأبيض يتراوح بين 8 إلى 12 جنيهاً.

- سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

- سعر كيلو الملوخية يتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

- سعر كيلو خيار الصوب يتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.