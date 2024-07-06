«بايدن» يعلق على حالته الصحية: لا يمكنني الركض 100 متر في 10 خطوات

قال الرئيس الأمريكي والمرشح للانتخابات الأمريكية جو بايدن في أول لقاء تليفزيوني له منذ مناظرته الأخيرة أمام دونالد ترامب، إنه لا يستطيع الركض لمسافة 100 متر في 10 خطوات، في رده حول قدرته الصحية، ثم قال معقبًا: «ولكنني ما زلت في حالة جيدة».

وتابع المذيع الأمريكي متسائلاً: «هل أنت أكثر ضعفًا؟»، فرد «بايدن» نافيًا: «بصراحة لا».

بايدن: سأترشح مرة أخرى

وسأله المذيع أيضًا عن قدرته العقلية والجسدية لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 سنوات أخرى، فرد «بايدن»: «أعتقد ذلك، لم أكن لأترشح لولا اعتقادي بذلك، سأترشح مرة أخرى لأنني أعتقد أنني أفهم بشكل أفضل ما يجب القيام به لنقل هذه الأمة إلى مستوى جديد تمامًا».

بايدن: الأمر يتعلق بشخصية الرئيس

وتابع جو بايدن: «إن الأمر لا يتعلق بتشكيلة من الناس تتخذ القرارات، بل يتعلق بشخصية الرئيس، إن شخصية الرئيس هي التي ستحدد ما إذا كان هذا الدستور سيستخدم بالطريقة الصحيحة أم لا»، في إشارة إلى الدستور الأمريكي.