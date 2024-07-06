سبب مرض اللاعب أحمد رفعت.. توفي بعد تدهور حالته الصحية

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الرياضي ومواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت، الذي تعرض لوعكة صحية إثر سقوطه فجأة في مباراة أمام نادي الاتحاد السكندري خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الماضي، وبعد غيبوبة استمرت فترة، عاد إلى المنزل لاستكمال باقي الفحوصات.

وكشف أحمد رفعت عن سبب مرضه وتوقف قلبه فجأة، قائلًا في تصريحات تليفزيونية: «كنت بمر بضغوط نفسية سببت فترة مرضي»، كما خضع إلى عملية تركيب دعامتين في القلب خلال الفترة القليلة الماضية.

وكان أحمد رفعت، سيخضع قبل أيام من وفاته، لفحوصات طبية جديدة، في محاولة من الأطباء لمعرفة السبب الرئيسي في الأزمة الصحية التي تعرض لها.

كان يقضي فترة نقاهة في منزله

وكان هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت، قال إن اللاعب أحمد رفعت يقضي فترة نقاهة في منزله، لأن الأطباء طلبوا منه الراحة استعدادًا خلال الفترة المقبلة لإجراء تحاليل وإشاعات جديدة.

مودرن سبورت ينعي أحمد رفعت

ونشر مودرن سبورت في بيان رسمي عبر منصة مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» جاء فيه: «ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر، إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع».

وتابع: «بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون».