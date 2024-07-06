الوداع الأخير.. آخر ظهور للاعب أحمد رفعت قبل أيام قليلة من رحيله

أعلن نادي مودرن سبورت «فيوتشر»، وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد 3 أشهر من وعكة صحية، إذ سقط أثناء مباراة مع الاتحاد السكندري خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، وكان آخر ظهور لـ«رفعت»، هو في مران نادي مودرن.

وتواجد الراحل أحمد رفعت، صانع ألعاب نادي مودرن فيوتشر، في مران الفريق في 24 يونيو الماضي، قبل مواجهة نادي الجونة، في منافسات الجولة 28 بالدوري التي تجمع الفريقين باستاد خالد بشارة.

فحوصات طبية قبل وفاته

وكان أحمد رفعت، سيخضع لفحوصات طبية جديدة خلال الفترة المقبلة، في محاولة من الأطباء لمعرفة السبب الرئيسي في الأزمة الصحية التي تعرض لها.

مودرن سبورت يعلن وفاة أحمد رفعت

ونشر مودرن سبورت في بيان رسمي عبر منصته عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» جاء فيه «ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس 2024».

وتابع: «بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون».

كما نعاه هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لنادي مودرن سبورت، قائلًا: «ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعي وفاة الاعب والصديق والأخ أحمد رفعت».