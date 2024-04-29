آخر تطورات حالة أحمد رفعت الصحية.. هل سيعود إلى التدريبات قريبا؟

توقف مفاجئ لعضلة القلب كاد أنّ يودي بحياة اللاعب أحمد رفعت، إلا أنّ العناية الإلهية أنقذته وأعادته للوعي مرة أخرى ليستعيد صحته بشكل تدريجي بعدما ظل أيامًا راقدًا على سرير أحد المستشفيات ينتظر الأمل في الشفاء، ومن المقرر أنّ يظل لاعب فيوتشر مُلازمًا لجهاز صغير لمدة عام يتسلّمه بعد عودته للتدريبات خلال الفترة المقبلة.

تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت

الدكتور عماد حمدي استشاري العناية المركزة المتابع لحالة اللاعب، كشف في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ اللاعب أحمد رفعت حاليًا يتمتع بصحة جيدة، وقد غادر المستشفى ويخضع للمراقبة والعناية في منزله، إلا أنّ الحديث عن العودة للتدريبات قريبًا ليس محل نقاش حتى يتم الاطمئنان على صحته.

وخلال تصريحات تليفزيونية على قناة «أون تايم سبورت»، كشف هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت، مؤكدًا أنّ اللاعب حاليًا يمر بفترة نقاهة ويتمتع بصحة جيدة، وأخبره الأطباء أن يلتزم بالراحة التامة وعدم بذل أي مجهود، ومن المقرر أنّ يخضع خلال الفترة المقبلة لإجراء بعض الأشعة والفحوصات والتحاليل للاطمئنان على حالته الصحية ووظائف الجسم الحيوية.

وأكد المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر على حديث الطبيب المتابع لحالة أحمد رفعت بشأن العودة إلى التدريبات قائلًا: «صعب الرد على سؤال العودة للتدريبات الفترة دي، لكن نقدر نقول إحنا كنا فين وبقينا فين، واللي حصل معاه ده معجزة، إحنا في أول 45 دقيقة جوه المستشفى كنا فقدنا الأمل في حالته، وأنا لما اتكلمت مع أحمد قولت له أنت أفضل بكتير النهارده عن اللي حصل قبل كده».

أول ظهور للاعب أحمد رفعت

وفي مطلع الشهر الحالي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة بعد أزمته الصحية التي غاب فيها عن الأضواء فترة طويلة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره على الصفحة الرسمية لنادي فيوتشر، وجه فيه رسالة لجمهور الكرة المصرية قائلًا: «بفضل دعواتكم.. الحمد لله ربنا نجاني، وعديت المرحلة الصعبة، والأمور استقرت بشكل كبير، وحابب أشكر الجميع على دعواتهم لي.. حابب أشكر جميع الأطقم الطبية اللي ساعدتني في عبور تلك الفترة الصعبة».