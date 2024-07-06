ودع اللاعبين مبتسما.. كيف ظهر أحمد رفعت في مران فريقه قبل وفاته؟ (صور)

قبل أسبوع واحد فقط من رحيله، زار أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت، مران الفريق قبل مواجهة الجونة في الجولة الـ28 من الدوري، وتحدث مع اللاعبين والجهاز الفني للنادي، في أول ظهور له منذ تعرضه لوعكة صحية مفاجأة إثر سقوطه في الملعب في مارس الماضي.

وتعرض اللاعب أحمد رفعت لتوقف قلبه فجأة خلال المباراة التي جمعت نادي مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري في الأيام الأولى من شهر رمضان الماضي، واستمر في غيبوبة لفترة، حتى استعاد عافيته وعاد إلى المنزل لاستكمال باقي الفحوصات.

ظهر في مران الفريق مرتديًا ملابس أسود

وخلال زيارته لمران الفريق، ظهر أحمد رفعت مرتديًا تيشرت وبنطال أسود، وهو يسلم على اللاعبين مبتسمًا، ليستقبله لاعبي الفريق أيضًا بحرارة شديدة، ودعمته وشجعته على العودة إلى الملاعب مرة أخرى بعد استعادته لعافيته.

وكان أحمد رفعت، سيخضع لفحوصات طبية جديدة خلال الفترة المقبلة، في محاولة من الأطباء لمعرفة السبب الرئيسي في الأزمة الصحية التي تعرض لها.

مودرن سبورت يعلن وفاة أحمد رفعت

وأعلن نادي مودرن سبورت، وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد تدهور حالته الصحية، وجاء في بيان النادي: «ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس 2024».