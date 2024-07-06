معلومات عن مرض تُوفي به أحمد رفعت.. 7 علامات خطيرة احذرها

حالة من الحزن سيطرت في الوسط الرياضي إثر رحيل اللاعب الشاب أحمد رفعت، بعد تدهور حالته الصحية، فلم يكن «رفعت» قد تعافى تماماً بعد أزمة قلبيه مفاجأة تعرض لها 11 مارس 2024، وبعد خروجه من المستشفى أمره الأطباء بالالتزام بجهاز لتنظيم ضربات القلب، بحسب تصريحات تلفزيونية له قبل وفاته، مع الإعلامي أحمد فايق، فما هي تفاصيل المرض الذي تعرض له؟

أعراض الأزمة القلبية

بعد تعرض اللاعب أحمد رفعت لأزمة قلبية تسببت في وفاته، نعرض التفاصيل التالية عنها، وفق موقع «مايو كلينك»:

تحدث النوبة القلبية عند انسداد أحد الشرايين التي ترسل الدم والأكسجين إلى القلب، وتتراكم الترسبات الدهنية المحتوية على الكوليسترول بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تكون لويحات في شرايين القلب، وفي حالة تمزق إحدى اللويحات، قد تتشكل جلطة دموية، ويمكن لهذه الجلطة أن تسد الشرايين، مما يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية.

أعراض الأزمة القلبية :

ألم في الصدر يشبه الإحساس بضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم عاصر أو وجع

الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانًا يصل إلى الجزء العلوي من البطن.

العرق البارد.

الإرهاق.

حرقة المعدة أو عسر الهضم.

شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة.

الغثيان.

ضيق النفَس.

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن» كان الدكتور وليد العوضي، استشاري القلب والأوعية الدموية أن الأزمة القلبية تحدث بشكل مفاجئ أحيانا وحينها يخضع الفرد إلى فحص شامل.

إعلان وفاة أحمد رفعت

وعبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قال نادي مودرن فيوتشر: «يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على إثره إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس 2024».