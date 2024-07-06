اللحظات الأخيرة في حياة أحمد رفعت قبل وفاته.. كيف قضى ساعات يومه؟

صراع طويل مع المرض نقل على إثره إلى أحد المستشفيات بعد توقف عضلة قلبه أثناء مباراة فريقه مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري بمنافسات الدوري المصري في الثاني عشر من مارس الماضي، وبعد أن أكد الأطباء استرداد وعيه وعودته إلى الحياة الطبيعية، أعلن نادي فيوتشر خلال الساعات الماضية وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد تدهور حاد في حالته الصحية.

اللحظات الأخيرة في حياة أحمد رفعت

وبحسب تصريحات تليفزيونية للاعب فيوتشر أحمد رفعت خلال الأسبوعين الماضيين، كان الشاب الثلاثيني يخضع لجهاز منظم ضربات القلب من 8 لـ10 ساعات في اليوم، وهو الجهاز الذي كان من المقرر أن يُلازمه على مدار عامل كامل، إذ يوفر الجهاز بيانات دقيقة حول صحة القلب، من خلال الكشف التلقائي عن عدم انتظام ضربات القلب، أو بطء القلب، أو التوقف المؤقت لعضلة القلب أو انخفاض نبضات القلب أو تسارعها.

لحظات مؤلمة عاشها أحمد رفعت منذ عودته إلى المنزل وتلقيه العلاج، خاصة بعدما توقفت عضلة قلبه وحاول الفريق الطبي إنعاشه في الملعب لمدة 20 دقيقة بالصدمات الكهربائية، وهو ما جعله يعيش كابوسًا يخشى تكرار هذا المشهد، يقول اللاعب في آخر تصريحاته تلفزيونية: «أنا عضلة قلبي وقفت، فالموضوع مقلق، لأني بكون قاعد مش عارف أنا هكمل مش هتكمل، مش بتكون عارف اللي ممكن يحصل، وكنت بتعب على فترات وعملت عملية قسطرة وركبت دعامة مؤخرًا».

إعلان وفاة أحمد رفعت

وكان نادي مودرن فيتشر أعلن وفاة أحمد رفعت قبل ساعات قليلة، وكتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس 2024».

وأضاف النادي: «بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان».