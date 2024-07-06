73 مليون دولار لـ«Despicable Me 4» في أول 48 ساعة بدور العرض السينمائي

نجح فيلم الرسوم المتحركة «Despicable Me 4» في تصدر إيرادات شباك التذاكر خلال أول يومين في دور العرض السينمائي، محققا 27.2 مليون دولار في يومه الأول و20.3 مليون دولار في يومه الثاني، ليزيح فيلم «Inside Out 2» إلى المركز الثاني بـ 7.2 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ووصلت إيرادات فيلم Despicable Me 4 في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية لـ 47.6 مليون دولار، إضافة إلى 25.4 مليون دولار في السينمات الخارجية حول العالم، ويصل بذلك إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم في السينمات حتى الآن لـ 73 مليون دولار.

تفاصيل فيلم Despicable Me 4

وتذهب مؤشرات شباك التذاكر إلى أن الفيلم البالغ تكلفته 100 مليون دولار، قادر على تحقيق إيرادات تصل لـ 120 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، خاصة بعد ردود الأفعال الإيجابية التي رصدها الفيلم على مدار اليومين الماضيين.

الفيلم من بطولة أصوات النجوم ويل فيريل، وصوفيا فيرجارا، وجوي كينج، وستيفن كولبيرت، وكلوي فاينمان، بجانب نجوم الأجزاء السابقة ستيف كاريل، وكريستين ويج، وميراندا كوسجروف، ومن إخراج كريس رينو بالتعاون مع باتريك ديلاج