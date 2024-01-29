ويل فيريل وصوفيا فيرجارا ينضمان لفيلم الرسوم المتحركة Despicable Me 4

طرحت شركة «Universal» المقطع الدعائي الأول للجزء الرابع من سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة «Despicable Me 4»، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي بحلول 3 يوليو 2024، وهو من أداء أصوات النجوم ستيف كاريل، وكريستين ويج، ميراندا كوسجروف، ستيف كوجان، كريس رينو، دانا جاير، بيير كوفين.

ويشهد «Despicable Me 4» انضمام عدد من النجوم الجدد إلى فريق عمل الفيلم وهم: ويل فيريل، وجوي كينج، وصوفيا فيرجارا، وستيفن كولبيرت، وكلوي فينمان، وماديسون بولان، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

البرومو الدعائي لـ «Despicable Me 4»

ويتابع الجزء الرابع من سلسلة الرسوم المتحركة رحلة الشرير الخارق جرو (ستيف كاريل) الذي يحاول فعل الخير والعثور على العائلة، ويؤدي ويل فيريل صوت عدو «جرو» الجديد «ماكسيم لو مال»، بينما تلعب فيرجارا دور «فالنتينا» صديقة «ماكسيم» القاتلة.

ويأتي طرح الجزء الرابع من الفيلم بعد 7 سنوات من عرض «Despicable Me 3» في 2017، حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، حيث تجاوز حاجز المليار دولار في جميع أنحاء العالم