«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة إلى 41 درجة محسوسة على القاهرة خلال وقت الذروة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة في مختلف أنحاء البلاد خلال النهار اليوم، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 41 درجة محسوسة على القاهرة الكبرى خلال وقت الذروة.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، وخلال الليل يكون الطقس حارًا على غالبية الأنحاء، معتدلًا على السواحل الشمالية.

وترتفع درجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم لتصل على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة للعظمى و41 درجة للمحسوسة، كما تصل على شمال الصعيد وجنوب سيناء إلى نحو 44 درجة، وتتخطى ذلك على جنوب الصعيد لتصل إلى 45 درجة مئوية، وإليك درجات الحرارة اليوم:

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم كالتالي: