«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة إلى 41 درجة محسوسة على القاهرة خلال وقت الذروة
كتب:
عبدالعزيز سلامة
08:33 ص | الخميس 27 يونيو 2024
حالة الطقس - صورة تعبيرية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة في مختلف أنحاء البلاد خلال النهار اليوم، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 41 درجة محسوسة على القاهرة الكبرى خلال وقت الذروة.
حالة الطقس اليوم
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، وخلال الليل يكون الطقس حارًا على غالبية الأنحاء، معتدلًا على السواحل الشمالية.
وترتفع درجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم لتصل على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة للعظمى و41 درجة للمحسوسة، كما تصل على شمال الصعيد وجنوب سيناء إلى نحو 44 درجة، وتتخطى ذلك على جنوب الصعيد لتصل إلى 45 درجة مئوية، وإليك درجات الحرارة اليوم:
درجات الحرارة اليوم
وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم كالتالي:
- القاهرة الكبرى: العظمى 39، والصغرى 41 درجة.
- الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 38، والصغرى 41 درجة.
- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32، والصغرى 35 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 34، والصغرى 37 درجة.
- سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء: العظمى 42، والصغرى 44 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 40، والصغرى 42 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 44، والصغرى 45 درجة.