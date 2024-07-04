«الأرصاد»: اليوم ذروة ارتفاع قيم الحرارة.. والعظمى على القاهرة 39 درجة

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة الذي بدأ من منتصف الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن اليوم هو ذروة الارتفاعات في قيم الحرارة.

وأضاف القياتي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي: «من المتوقع أن يشهد اليومُ تسجيل أعلى درجة حرارة على مستوى هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تصل اليوم إلى 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى في الظل، و43 و44 درجة في محافظات جنوب الصعيد بالظل».

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نسب الرطوبة مرتفعة وهدوء تام في سرعات الرياح، وأجواء مشمسة تماما نتيجة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وكل هذه العوامل ستجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من درجات الحرارة التي سيتم قياسها بمعدل درجتين إلى 3 درجات».

فيما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس سيكون ذروة الموجة الحارة على محافظات مدن القناة والقاهرة وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الدلتا، إذ ترتفع الحرارة بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات.

ذروة الموجة الحارة على القاهرة ومحافظات الدلتا

وأشارت إلى أنَّه من المتوقع أن تصل قيم الحرارة المحسوسة اليوم مع ذروة الموجة الحارة بين 41 إلى 42 درجة في الظل، وذلك بسبب مرتفع جوي يزيد من فترات سطوع الإشعاع الشمسي وتأثير منخفض الهند الشديد الحرارة، ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة على القاهرة ومدن القناة و شمال الدلتا وصولا الى جنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا

القاهرة: الحرارة العظمى 39 المحسوسة 41.

العاصمة الإدارية: العظمى 39 المحسوسة 41.

6 أكتوبر: العظمى 39 المحسوسة 41.

بنها: العظمى 39 المحسوسة 41.

دمنهور: العظمى 38 المحسوسة 39.

وادي النطرون: العظمى 38 المحسوسة 40.

الزقازيق: العظمى 38 المحسوسة 40.

شبين الكوم: العظمى 37 المحسوسة 39.

الإسماعيلية: العظمى 40 المحسوسة 42.

السويس: العظمى 38 المحسوسة 39.

نسب الرطوبة المتوقعة اليوم مع ذروة الموجة الحارة

القاهرة والوجه البحري 85 - 70%.

السواحل الشمالية 90 - 85%.

شمال الصعيد 60 - 55%.

جنوب الصعيد 30 - 25%.