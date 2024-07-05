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«الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد.. «تصل إلى 44»

كتب:

صفية النجار
06:13 م | الجمعة 05 يوليو 2024
موعد ارتفاع درجات الحرارة

موعد ارتفاع درجات الحرارة

تشهد البلاد خلال الأيام الحالية، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، بقيم تصل إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وتستمر هذه الأجواء حتى يوم الاثنين المقبل.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة بقيم تترواح من 2 إلى 3 درجات، على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.

ارتفاع نسب الرطوبة 

وأوضحت «الأرصاد الجوية»، أن نسب الرطوبة ترتفع لتسجل العظمي 75-80% ليلا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية 85-90%، وشمال الصعيد 55-60%، وجنوب الصعيد 25-30%.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة على أغلب الأنحاء، ويكون مائلا للحرارة والرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة والرطوبة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 9 يوليو

وتأتي درجات الحرارة يوم الثلاثاء 9 يوليو، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

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