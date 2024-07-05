لو راكنها في الشمس.. خطوات لحماية السيارة من أضرار ارتفاع درجة الحرارة

يواجه كثير من الأشخاص، مشكلة مع ارتفاع درجات الحرارة والطقس المشمس عند استقلال سياراتهم، بسبب تعامد الشمس على السيارات ودرجة الحرارة داخلها، وهناك عدة طرق يمكن الاعتماد عليها، لتقليل الشعور بالحر داخل السيارة.

تهوية السيارة

غلق السيارة بالكامل من دواعي الأمان، لكن ذكر موقع «auto best»، أن هذا الأمر مع الطقس الحار والمشمس، يتسبب في تراكم الحرارة داخل السيارة، وعند ركوب السيارة بعد تركها في الشمس، ربما تأخذ الكثير من الوقت لتهويتها، لذا يفضل ترك فتحة تهوية بسيطة عبر النوافذ وعدم غلقها بالكامل.

تظليل النوافذ

تعمل مظلات نوافذ السيارات، على منع مرور ضوء الشمس والحرارة إلى داخل السيارة، وحجب الأشعة فوق البنفسجية بنسبة كبيرة، وتعد الخيار الأفضل لمواجهة هذه المشكلة.

تشميع السيارات

التشميع عبارة عن مادة يتم وضعها على السيارة بالكامل، وتعمل هذه المادة على عكس أشعة الشمس بدلا من امتصاصها، ما يمنع وصول الحرارة إلى داخل السيارة.

لون السيارة

يعد لون السيارة، أحد عوامل امتصاص الحرارة، فاللون الأسود يمتص حرارة الشمس بشكل كبير للغاية، ما يعطي إحساسا بالحر داخلها، بينما اللون الأبيض يعكس أشعة الشمس، ويكون أقل امتصاصا للحرارة، لذا يفضل لأصحاب السيارات التي تمتص حرارة الشمس، تركها في أماكن ظل، أو اتباع طرق التخلص من الحرارة.

أضرار الشمس على السيارات

- تلاشي طلاء السيارة وبهتان لونها.

- تلف وسائد التهوية.

- تشققات على بعض الأجزاء.

- تضرر النوافذ، وقد ينفجر الزجاج من ضغط الحرارة.