رئيس الوزراء يتفقد الأعمال بمشروع حدائق تلال الفسطاط اليوم كتب: أسماء زايد 09:36 ص | السبت 06 يوليو 2024 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولة لتفقد الأعمال بمشروع حدائق تلال الفسطاط، بعد قليل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: متحدث مجلس الوزراء: تخفيضات في أسعار السلع تصل إلى 40% (فيديو) متحدث مجلس الوزراء: توفير الموارد اللازمة لمواجهة أزمة الكهرباء متحدث مجلس الوزراء: مواجهة سرقات الكهرباء لتوفير الخدمة «المستقلين الجدد» يثمن تصريحات رئيس مجلس الوزراء: ملامح رئيسية لبرنامج الحكومة مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء حدائق تلال الفسطاط بقلم أسماء زايد