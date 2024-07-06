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رئيس الوزراء يتفقد الأعمال بمشروع حدائق تلال الفسطاط اليوم

كتب:

أسماء زايد
09:36 ص | السبت 06 يوليو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولة لتفقد الأعمال بمشروع حدائق تلال الفسطاط، بعد قليل.

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