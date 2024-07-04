متحدث مجلس الوزراء: مواجهة سرقات الكهرباء لتوفير الخدمة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن اليوم في المؤتمر الصحفي أن موضوع ترشيد الكهرباء أمر ضروري وأساسي، بجانب مواجهة سرقات الكهرباء، لتوفير الموارد اللازمة لعمل قطاع الكهرباء واستمرار تقديم الخدمة.

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «سي بي سي»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن ترشيد الكهرباء معمول به في العديد من دول العالم التي تواجه تغيرات مناخية.

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن القرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية تضمن العديد من التوضيحات واسثناء بعض المحال والصيدليات، وبالتالي هناك مراعاة لمصلحة المواطن، لكن هناك مصلحة أساسية للمواطن في توفير الكهرباء وعدم انقطاعها، وترشيد الكهرباء جزء من هذا الأمر.